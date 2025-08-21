Clima en Sonora HOY jueves 21 de agosto: ¿Cuáles serán los efectos del monzón mexicano?

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¡El fin de semana está muy cerca! Pero si antes tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora, ya sea por motivos laborales, escolares y recreativos, es vital que consultes el pronóstico del clima y el tiempo de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. Para esta jornada continuarán las altas temperaturas en la región, así como las fuertes lluvias acompañadas de descargas eléctricas. ¡Toma precauciones!

Pronóstico del clima en Sonora para hoy jueves 21 de agosto

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el monzón mexicano seguirá siendo el protagonista en el noroeste del país, manteniendo condiciones de nubosidad y precipitaciones en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Para los habitantes del estado, el llamado es claro: precaución ante el calor extremo y los posibles encharcamientos o deslaves que puedan derivarse de las tormentas vespertinas.

Así será el clima en Sonora este jueves 21 de agosto. Foto: Conagua

Durante la mañana, el cielo permanecerá de medio nublado a nublado en distintas zonas, con temperaturas cálidas y un respiro en las áreas de sierra, donde se esperan registros templados. Las temperaturas mínimas en la mañana se ubicarán entre los 20 y 25°C; no obstante, este aparente alivio cambiará rápidamente conforme el sol avance.

Hacia la tarde, el ambiente será caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio sonorense. En especial, el oeste y noroeste de la entidad alcanzarán condiciones extremas, con temperaturas máximas que superarán los 45 C. Estas cifras colocan a Sonora entre los estados con mayor intensidad térmica del país, situación que podría representar riesgos para la salud si no se toman medidas preventivas como la hidratación constante y evitar actividades al aire libre durante las horas críticas.

Al mismo tiempo, las lluvias se harán presentes con fuerza. Se pronostican precipitaciones puntuales fuertes, que podrían venir acompañadas de granizo y descargas eléctricas. Estas condiciones incrementan la probabilidad de desbordamientos de ríos y arroyos, así como inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales. La recomendación de las autoridades es mantenerse informado y no intentar cruzar vialidades inundadas.

Durante la noche, el panorama se mantendrá con un ambiente cálido en gran parte del estado, pero con lluvias intermitentes en varios municipios, que podrían extenderse hacia la madrugada. Las rachas de viento oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles o anuncios publicitarios en las ciudades más grandes como Hermosillo, Cajeme y Nogales.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)