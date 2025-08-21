Clima Hermosillo HOY 21 de agosto: Pronostican hasta 41°C y LLUVIAS por la tarde

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La ciudad de Hermosillo se prepara para un día marcado por altas temperaturas, un cielo mayormente despejado y condiciones variables hacia la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo de hoy, jueves 21 de agosto de 2025, en la capital de Sonora. ¡Aquí todo lo que debes saber!

Clima en Hermosillo para HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, esta mañana en Hermosillo el cielo se mantiene despejado con una temperatura inicial de 27 grados y sensación térmica cercana a los 31 grados. La humedad ronda el 83 por ciento, lo que intensifica la percepción del calor desde primeras horas del día.

Así será el clima en Hermosillo este jueves 21 de agosto. Foto: CAMe

Conforme avance la mañana, los valores ascenderán rápidamente: a las 09:00 ya se esperan 32°C, con sensación de hasta 38 grados bajo condiciones de cielo soleado y un índice UV en aumento, alcanzando niveles medios y altos conforme se acerque el mediodía.Hacia la tarde, el calor se intensificará. El termómetro marcará 40 grados alrededor de las 14:00 horas, con una sensación térmica que podría llegar a los 43 grados.

El cielo se presentará con nubes y claros, aunque el sol seguirá siendo protagonista. El índice UV se mantendrá en valores muy altos, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre y el uso de protector solar. A las 17:00 horas existe la posibilidad de lluvia ligera, con una probabilidad de 30 por ciento y acumulados menores a 1 milímetros (mm). Aunque el cielo podría mostrar condiciones de tormenta, lo más relevante será la persistencia del calor.

Durante la noche, el clima dará un ligero respiro aunque continuará siendo caluroso. A las 20:00 horas, el cielo mostrará intervalos de nubes y claros, con una temperatura de 34 grados y sensación térmica de 38. Hacia las 23:00 horas el ambiente se tornará más estable, con cielo despejado y 32 grados, lo que permitirá un descanso más fresco en comparación con la jornada diurna. La madrugada se prevé con cielo despejado y 30 grados, sin lluvias importantes en la región.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)