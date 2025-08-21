Clima Sonora en la NOCHE: Alertan por LLUVIAS FUERTES y CHUBASCOS en estas regiones HOY

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hoy jueves 21 de agosto seguramente tienes planes por la NOCHE y si es así, debes saber que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel están pronosticando que para la noche se registren lluvias puntuales fuertes y chubascos en diferentes regiones de Sonora. TRIBUNA trae para ti todo el reporte completo; aquí los detalles.

De acuerdo con Aviso Potencial de Lluvias del SMN de esta tarde, de las 18:00 horas a las 21:00 horas se pueden registrar chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones noroeste, costa, centro y sur de Sonora. También de 18:00 horas a 21:00 horas se pueden registrar lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la región norte y este de Sonora. Mientras que se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en la entidad. "El monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California y Baja California Sur", dice el boletín vespertino de la Conagua.

De igual manera, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que durante este fin de semana y el arranque de la próxima semana se prevé la continuidad de los efectos del monzón mexicano, generando tormentas en gran parte del territorio estatal. "Durante hoy y los próximos días, la combinación del monzón mexicano con la inestabilidad atmosférica ocasionará tormentas eléctricas con lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de entre 25 y 75 milímetros (mm) en la mayor parte del estado".

Recomendaciones ante lluvias y tormentas, según Protección Civil:

• Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

• Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

• Revisar las condiciones de los desagües en el hogar.

• No tirar basura en las calles, ya que puede generar inundaciones al tapar alcantarillas y arroyos.

Por otra parte, The Weather Channel indica que a las 19:00 horas se pronostica lluvia fuerte para Ciudad Obregón y se prevén chubascos para las 20:00 horas. Mientras que las temperaturas estarán entre los 27 y 32°C.

