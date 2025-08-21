Comisión Estatal del Agua proyecta en Empalme millonaria inversión para atender problemáticas

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Para poner fin al problema de derrames de drenaje y escasez de agua potable en algunos sectores de la ciudad, la Comisión Estatal del Agua (CEA) proyecta aplicar una inversión cercana a los 37 millones de pesos en Empalme, anunció Dámaris Ponce Velásquez.

La administradora del organismo operador en este municipio dio a conocer que esta millonaria inversión es con el apoyo del Gobierno del Estado, la cual se va a distribuir en la realización de algunas obras tanto en el casco urbano de la ciudad como en el área rural.

Indicó que entre las obras se contempla el colector ubicado en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Ignacio Chávez, en el que se aplicarán recursos por el orden de los tres millones 243 mil pesos, mientras que en el colector del sector Kilómetro Dos se invertirán dos millones de pesos.

Precisó que otra obra más es la rehabilitación de la línea de conducción del tanque que se ubica en el cerro de la colonia Juárez, en donde se invertirán siete millones de pesos, la cual va a poner fin al tandeo en el suministro de agua potable en el sector.

Ponce Velásquez agregó que, en la rehabilitación de infraestructura de los pozos profundos en el valle y rehabilitación de la laguna de oxidación, en una primera etapa, se tiene contemplada una inversión de 13 millones de pesos.

En el poblado Morelos 'La Atravesada' se van a llevar a cabo trabajos de ampliación del sistema de alcantarillado, lo cual va a beneficiar a un número muy importante de vecinos, obra en la que se proyecta aplicar una inversión de 650 mil pesos, anotó.

Fuente: Tribuna del Yaqui