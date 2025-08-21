Construcción de parque multifuncional en Viejo Rastro de Ciudad Obregón iniciaría en septiembre

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una de las obras más anunciadas durante la presente administración que encabeza el alcalde de Cajema, Javier Lamarque Cano, es la construcción de un parque multifuncional que se ubicará en el predio en el que se encontraba el Viejo Rastro Municipal, justo en la esquina de las calles Rodolfo Campodónico y Norte, en la colonia Matías Méndez.

Respecto al estado que guarda el mencionado proyecto, el alcalde de Cajeme dio a conocer que los trabajos darán inicio este año y se realizarán con recursos del estado a través del Consejo Estatal para Concertación de la Obra Pública (Cecop). Lamarque comentó que será este año cuando den inicio los trabajos de construcción de la esperada obra, con la cual se beneficiará particularmente a los vecinos de las colonias Matías Méndez, Cajeme y Nuevo Cajeme, entre otros sectores aledaños.

Yo espero que ya en el próximo mes, quizá en unos 30 días más, ya estén definidos los procedimientos y se inicie esa obra, pero esa obra se inicia este año, es un compromiso que hicimos y lo vamos a cumplir", manifestó el edil cajemense.

Cabe destacar que el parque multifuncional contempla la construcción de espacios culturales y deportivos, con una inversión aproximada de 15 millones de pesos, lo que permitirá recuperar un sitio emblemático de la ciudad y ofrecer un lugar de convivencia familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui