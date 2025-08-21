En Caborca toman protesta al nuevo Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Norte

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles se realizó en Caborca el evento protocolario donde se llevó a cabo el cambio de Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sonora, delegación del Colegio de Contadores Públicos de Sonora.

A la ceremonia acudieron personalidades del gremio contable y estudiantes universitarios de la carrera de contabilidad que se imparte en la Universidad de Sonora, campus Caborca.

Durante el evento, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Héctor Amaya Estrella, les tomó la protesta al nuevo Consejo Directivo para el periodo 2025-2026, además el Colegio aprovechó para rendir homenaje a sus socios fundadores, entregándoles un reconocimiento por su trayectoria y aportación al gremio.

El Consejo Directivo estará encabezado por Alejandro García Ibarra como presidente; Héctor Elio García Ruiz, vicepresidente; Erika Corona Bravo, secretaria; Ramón Erasmo Garibay Salgado; en la Comisión de NDPC ante NDPC: Balvaneda Gil Fierros y Mario Alberto López Garibay; en eventos técnicos María Dolores Badillo Araiza y en el Comité Universitario Yuvitza Guadalupe Alcaraz Figueroa.

Fuente: Tribuna del Yaqui