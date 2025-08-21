Hermosillo: Exigen vecinos reubicar proyecto del Programa de Vivienda para el Bienestar

Hermosillo, Sonora.- Vecinos de colonias del poniente de Hermosillo se manifestaron en contra de la construcción del complejo de viviendas, del Programa de Vivienda para el Bienestar, y solicitaron formalmente a las autoridades la reubicación del proyecto, previsto para instalarse en su área.
En un posicionamiento público, habitantes de colonias como Basalto, Mediterráneo, Altozano, Rivello, Corceles y Las Provincias expresaron su respaldo al objetivo social del complejo habitacional Cadam, el cual es parte del Programa de Vivienda para el Bienestar promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, señalaron que el predio designado carece de las condiciones mínimas de infraestructura y servicios públicos.
Advirtieron que esto podría comprometer la integración plena de las familias beneficiarias, situación que expusieron durante la tarde ante autoridades estatales y federales en las inmediaciones del Estadio Fernando Valenzuela.
- Se construirá vivienda social pese a protestas
El proyecto de construcción de vivienda social que impulsa el Gobierno de México en Hermosillo se realizará en el terreno destinado o en otro porque es necesario garantizar el derecho de las familias a un hogar digno, aseguró la diputada Elia Sallard Hernández ante las manifestaciones de los vecinos de la zona.
La legisladora comentó que hay dos temas a analizar sobre el terreno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) donde se planea realizar el complejo de viviendas al poniente de Hermosillo: uno es la falta de acceso a algunos servicios, como es el transporte público, así como la opinión de los residentes actuales, quienes deben ser escuchados.
"Este proyecto se va a hacer sí o sí, porque es un proyecto que es para Sonora. Hay ahorita una comunicación atinada; yo vi ayer la entrevista con el secretario de Gobierno; excelente su participación. Hubo muchos comentarios de aceptación en el poniente, que es parte de mi distrito", comentó.
- Otros lugares
Sallard Hernández precisó que no es el único predio que existe en Hermosillo para desarrollar vivienda social y que el tema será analizado por el propio gobernador, Alfonso Durazo Montaño. Recalcó que es importante la manifestación de todas las partes para complementar el proyecto.
Fuente: Tribuna del Yaqui