Hermosillo: Exigen vecinos reubicar proyecto del Programa de Vivienda para el Bienestar

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Vecinos de colonias del poniente de Hermosillo se manifestaron en contra de la construcción del complejo de viviendas, del Programa de Vivienda para el Bienestar, y solicitaron formalmente a las autoridades la reubicación del proyecto, previsto para instalarse en su área.

En un posicionamiento público, habitantes de colonias como Basalto, Mediterráneo, Altozano, Rivello, Corceles y Las Provincias expresaron su respaldo al objetivo social del complejo habitacional Cadam, el cual es parte del Programa de Vivienda para el Bienestar promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, señalaron que el predio designado carece de las condiciones mínimas de infraestructura y servicios públicos.

Advirtieron que esto podría comprometer la integración plena de las familias beneficiarias, situación que expusieron durante la tarde ante autoridades estatales y federales en las inmediaciones del Estadio Fernando Valenzuela.

Se construirá vivienda social pese a protestas

El proyecto de construcción de vivienda social que impulsa el Gobierno de México en Hermosillo se realizará en el terreno destinado o en otro porque es necesario garantizar el derecho de las familias a un hogar digno, aseguró la diputada Elia Sallard Hernández ante las manifestaciones de los vecinos de la zona.

La legisladora comentó que hay dos temas a analizar sobre el terreno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) donde se planea realizar el complejo de viviendas al poniente de Hermosillo: uno es la falta de acceso a algunos servicios, como es el transporte público, así como la opinión de los residentes actuales, quienes deben ser escuchados.

"Este proyecto se va a hacer sí o sí, porque es un proyecto que es para Sonora. Hay ahorita una comunicación atinada; yo vi ayer la entrevista con el secretario de Gobierno; excelente su participación. Hubo muchos comentarios de aceptación en el poniente, que es parte de mi distrito", comentó.

Otros lugares

Sallard Hernández precisó que no es el único predio que existe en Hermosillo para desarrollar vivienda social y que el tema será analizado por el propio gobernador, Alfonso Durazo Montaño. Recalcó que es importante la manifestación de todas las partes para complementar el proyecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui