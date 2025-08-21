Navojoa: Pobladores de Camoa y Tesia piden puentes ante la creciente del Río Mayo

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Durante cada temporada de lluvia, los habitantes de la comunidad de 'El Tablón' en la comisaría de Camoa arriesgan su vida para poder cruzar el Río Mayo a través de una vieja lancha, la cual es impulsada sólo con una cuerda; entre ellos, además de trabajadores, se encuentran jóvenes estudiantes.

Por ello, habitantes de las comunidades indígenas como Tres Hermanos, La Pera, La Perita, Tetapeche y otras más de la comisaría de Tesia, solicitaron la construcción de un puente peatonal que brinde mayor seguridad a los pobladores.

El proyecto

Olga Lydia Poqui Rábago, representante de la etnia Mayo en el Ayuntamiento de Navojoa, mencionó que actualmente la panga es el único medio de transporte con el que cuentan los pobladores para poder cruzar el río; sin embargo, no es del todo seguro.

Por supuesto que puede llegar a ser peligroso, pero ahorita es el único medio con el que cuentan, principalmente los estudiantes y todas aquellas personas que vienen a trabajar a Navojoa", aseguró.

La regidora étnica aseguró que ya se cuenta con un proyecto para la construcción de puentes peatonales, esto como parte del listado de necesidades que la etnia Mayo entregó al Gobierno Federal para la conformación de su Plan de Justicia. Sin embargo, afirmó que deberán seguir insistiendo en su cristalización.

Precisó: Son alrededor de 30 metros lineales los que los pobladores tienen que cruzar en lancha; sin embargo, este medio de transporte ya luce deteriorado, por lo que pudiera ocasionar algún accidente.

La mayoría de quienes cruzan por ahí son jóvenes que a diario vienen a la escuela. De cierta manera, el municipio ha apoyado con ese medio de transporte que es la panga, pero sería un buen tema con el presidente municipal, insistir en la gestión de los puentes peatonales para mayor seguridad", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui