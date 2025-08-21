"No puede haber división": Sheinbaum responde a las protestas de habitantes en Hermosillo por viviendas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Después de que habitantes de fraccionamientos de alta plusvalía protestaron el día de ayer en Hermosillo, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la inconformidad por el proyecto de vivienda Cadam. Pidió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que se abra el diálogo con los vecinos, afirmó que no debe existir la división social territorial. "Primero, todos tienen derecho a la vivienda y no puede haber esta división social territorial", inició.

Según las palabras de la mandataria, "No debe haber esta idea de que hay zonas de mucha plusvalía", asegurando que toda la población debe tener derecho a una vivienda sin existir la división entre zonas de 'ricos' o 'pobres'. La declaración surge tras las manifestaciones de los habitantes de colonias como Basalto, Mediterráneo, Altozano, Rivello, Corceles y Las Provincias. Exhibiendo su rechazo por el programa nacional de vivienda impulsado por el gobierno.

El lunes 19 de agosto, los pobladores de las residenciales organizaron un comité ciudadano en la búsqueda de frenar la obra, expresando que la construcción hará crecer la densidad poblacional, el tráfico y la inseguridad en el sector poniente de la ciudad. Impactando negativamente al medio ambiente y a la calidad de vida de esa zona de la capital sonorense. Por lo anterior, la mandataria pidió a las autoridades iniciar conversación.

Entre los cuales se encuentran el gobernador del estado, Alfonso Durazo, así como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). "Siempre hay que hablar con la gente. En este caso vamos a pedirle al gobernador que nos ayude", agregó la mandataria. Pero Sheinbaum no fue la única en pronunciarse sobre la disconformidad de los vecinos; el secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, se pronunció en defensa del proyecto y de los habitantes.

A través de una entrevista para el medio Proyecto Puente, aseguró que la administración estatal no se impondrá respecto a la construcción, además de dejar en claro que se encuentran dispuestos a llegar a una solución para la mejor viabilidad. Señalando que el proyecto no se desarrollará si otro sector al que no va dirigido tiene alguna afectación. "Este proyecto no lo vamos a hacer a partir de tener afectaciones a un sector de la población", señaló el secretario.

Fuente: Tribuna del Yaqui