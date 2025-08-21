Para exigir apoyos: Madres buscadoras del país bloquean calles en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Provenientes de diferentes partes de la República Mexicana, madres buscadoras se manifestaron bloqueando las calles de mayor tráfico en Hermosillo este jueves 21 de agosto; piden a los diferentes niveles de gobierno apoyos para continuar con su labor de búsqueda.

Yoaltzin Martínez, representante de los manifestantes, recalcó que son madres de familia que buscan a sus hijos en todo el país, por lo que necesitan apoyo económico. "Venimos de distintos estados de la República, venimos de Tabasco, de Guerrero, de Morelos, de Michoacán, de Jalisco y también de aquí, de Sonora; venimos de Ciudad de México y de otros estados. "No puede ser posible que la comisión sea omisa y no nos dé para los hospedajes", señaló.

Las madres buscadoras bloquearon el bulevar Rosales por un tiempo aproximado de 40 minutos, exigiendo que se les atienda y se responda a sus peticiones para poder realizar de mejor manera su labor de buscar personas. Yoaltzin Martínez, junto a la comitiva, aseguró que buscarán un diálogo directo con el gobernador de Sonora y de otras entidades; además, procurarán que el tema propicie una reunión con el Gobierno Federal.

Los cinco estados que tienen el mayor número de casos de personas desaparecidas en 2025 son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, concentrando el 44.3 por ciento de los reportes de búsqueda en el país.

Desaparecidos en Sonora

En Sonora, el primer trimestre de 2025 muestra un incremento en desapariciones con 213 personas no localizadas, un aumento del 144.83 por ciento en comparación con el año 2024. Hermosillo concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas para mayo de 2025 en la entidad, junto con Cajeme y Guaymas, que mostraron un comportamiento similar a la distribución de desapariciones por municipio ocurrida en 2024.

Se estima que en Sonora cinco mil 96 personas están desaparecidas hasta el primer semestre de 2025, aunque la cifra puede variar porque no se tiene un conteo oficial debido a que hay familias que no denuncian las desapariciones por miedo u otros factores.

Fuente: Tribuna del Yaqui