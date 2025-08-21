Pronóstico del clima en Sonora HOY: ¿Lloverá este jueves en Ciudad Obregón? Conagua informa

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si bien en los últimos días se han reportado fuertes lluvias en Ciudad Obregón y diferentes zonas de Cajeme, todo parece indicar que, para este jueves 21 de agosto de 2025, las precipitaciones pluviales se tomarán un descanso. Por otra parte, continuarán las altas temperaturas en la región. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el pronóstico del clima para el sur de Sonora. ¡Lee con atención!

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte matutino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con datos de The Weather Channel, este jueves 21 de agosto Ciudad Obregón amaneció con un cielo despejado y temperaturas de 26°C. A pesar de que las primeras horas lucieron relativamente tranquilas, la sensación térmica superará los 30 grados conforme avance la mañana. El índice de radiación ultravioleta comenzó bajo, pero a partir de las 10:00 horas llegará a niveles muy altos, alcanzando valores de hasta nueve en la escala UV, lo que representa un riesgo considerable para la piel sin protección.

Así será el clima en Ciudad Obregón, Sonora, este jueves. Foto: Conagua

El viento soplará de manera ligera desde el este, con rachas menores a 15 kilómetros por hora, lo que mantendrá el ambiente estable, aunque con humedad del 85 por ciento. Durante la tarde se espera el momento más sofocante del día. El termómetro llegará a los 38°C, pero la sensación térmica podría acercarse a los 43 debido a la humedad y la radiación solar. Hacia las 14:00 horas se prevé un cielo mayormente soleado con intervalos de nubes, lo que dará un breve respiro visual, aunque sin reducir el calor.

El viento cambiará su dirección hacia el oeste con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, insuficientes para refrescar de manera significativa el ambiente. La probabilidad de lluvia será baja, cercana al 18 por ciento, por lo que el escenario se mantendrá seco y caluroso, con recomendación de no realizar esfuerzos físicos prolongados en exteriores. El índice UV se mantendrá en valores altos durante casi toda la tarde.

Por la noche, las condiciones tenderán a cambiar ligeramente. Hacia las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 32 grados, con cielos mayormente nublados. La sensación térmica en este periodo rondará los 39 grados, todavía elevada, pero con un viento que girará al suroeste y alcanzará rachas de 20 kilómetros por hora, lo que ayudará a mejorar la circulación del aire en algunos sectores de la ciudad.

A las 23:00 horas se esperan 30 grados, con nubosidad parcial y un descenso gradual hacia la madrugada, donde el termómetro marcará 29 grados. La probabilidad de lluvia permanecerá mínima, apenas cercana al cuatro por ciento, sin representar un riesgo real de precipitaciones significativas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel