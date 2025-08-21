Sheinbaum anuncia plan con Sonora, Coahuila y Durango para apoyar a productores ganaderos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 20 de agosto de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con Alfonso Durazo, Manolo Jiménez y Esteban Villegas, gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango, respectivamente, para trazar un plan para afrontar el cierre de la frontera de los Estados Unidos (EU) a la exportación del ganado mexicano. Este jueves, en su 'Mañanera del Pueblo', la mandataria compartió más detalles.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves 21 de agosto de 2025 en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano informó que la reunión con los gobernadores del norte de México dio como resultado un "proyecto muy bueno", el cual se presentará en cada entidad: "Estamos terminándolo; yo creo que lo vamos a ir a informar allá a los estados. Iniciamos con Sonora, Coahuila y Durango, estados productores para exportación".

La primera presidenta de México explicó que, en una segunda etapa de este plan, incluirá a otras entidades productoras de ganado, como Chihuahua y Tamaulipas. De igual forma, mencionó que este Plan no solo responde al cierre temporal de la frontera de EU al ganado mexicano, sino que es parte del Plan México y busca beneficiar la producción de carnes a nivel nacional. No obstante, la presentación será cuando esté listo.

El objetivo es el Plan México, que es la producción nacional, entonces es un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne. Y ya, lo vamos a presentar en cuanto esté listo. Tiene que ver con más ahora que está cerrada la frontera, aunque ya hay un acuerdo de lo que se tiene que cumplir, porque antes les parecía muy subjetivo que cierren la frontera y bajo qué indicadores se abre o no, entonces hay un acuerdo técnico de porque indicadores debe abrirse o no". explicó la presidenta.

Si bien la presidenta no compartió detalles sobre montos de inversión, apuntó que la idea es que los pequeños productores de México se beneficien, lo que ha emocionado a las asociaciones de ganaderos estatales: "Pero más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México, es muy buen proyecto y están las asociaciones de ganaderos".

Fuente: Tribuna