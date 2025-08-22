Alerta en Ciudad Obregón: Hackean sistema del Ayuntamiento de Cajeme; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- México es uno de los países preferidos por los hackers, lo que habla de un serio problema de ciberseguridad al que pocas dependencias han podido escapar. En este contexto, el Ayuntamiento de Cajeme informó que fue víctima de un hackeo que afectó su sistema informático institucional, por lo que, como medida preventiva para la población de Ciudad Obregón, se ha tenido que suspender los trámites y servicios.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Cajeme informó que fueron víctimas de un hackeo que afectó el funcionamiento de diversos servicios digitales. "Desde el momento en que se detectó la intrusión, personal especializado en tecnologías de la información, en coordinación con expertos en ciberseguridad, se encuentra trabajando de manera intensiva para contener el daño, proteger la información y recuperar completamente la operatividad del sistema", se explicó en el aviso.

Además, señalaron que por este motivo todos los trámites y servicios digitales del Ayuntamiento permanecerán suspendidos temporalmente hasta que el sistema sea completamente restaurado. "Esta medida se toma como parte de los protocolos de seguridad, con el fin de proteger los datos y garantizar un restablecimiento seguro".

Según las estimaciones y diagnósticos técnicos, la recuperación total del sistema podría tomar un lapso aproximado de cinco días, sujeto a la evolución de las condiciones técnicas y de seguridad durante este proceso. "Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y pedimos su paciencia mientras se resuelve esta situación", informó el Gobierno Municipal de Javier Lamarque Cano mediante el boletín.

Sin embargo, hasta el momento de publicación de esta nota no se dio a conocer qué grupo criminal estaría detrás de los hechos o si se han tomado más acciones. Tampoco se habló de una vulneración o robo de datos que puedan ser comprometedores o información personal de usuarios. Cabe señala que al entrar a la página del Ayuntamiento de Cajeme o Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme, aparece una leyenda que señala que no se puede acceder al sitio (https://www.cajeme.gob.mx/).

La página está 'caída'

Fuente: Tribuna del Yaqui