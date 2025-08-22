Alertan de que la generación de basura en el municipio de Navojoa aumenta durante vacaciones

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Servicios Públicos reportó un incremento del 13 por ciento en la generación de basura en el municipio de Navojoa durante este periodo vacacional.

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos, mencionó que uno de los factores que provocan el aumento en la recolección de basura es la ausencia de clases, así como el incremento de visitantes en la ciudad.

Nuestros hijos comen un poquito más cuando están en nuestras casas de vacaciones; se la llevan viendo televisión, aparte de que vienen familiares de fuera y eso es un causante de que haya un aumento", explicó.

Sin embargo, aseguró que actualmente se cuenta con el personal suficiente para cubrir este aumento, por lo que descartó que se presente algún rezago en el servicio.

Es controlable totalmente con el equipo que tenemos, pero sí nos genera más trabajo, se nos complica un poquito más… Queremos pedirles y agradecerles que hagan las cosas bien, que nos ayuden con el tema de la basura, ya que esto provoca daños ecológicos e inundaciones", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui