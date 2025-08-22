Clima Hermosillo HOY viernes 22 de agosto: Se esperan altas temperaturas y TORMENTAS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo continuará con contrastes este viernes 22 de agosto de 2025, por lo que, si tienes planeado realizar actividades al aire libre, vale la pena que consultas el pronóstico del tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. Si bien para esta jornada se esperan altas temperaturas, también hay probabilidad de lluvias fuertes. ¡Aquí todos los detalles para que tomes precauciones!

Así será el clima en Hermosillo HOY viernes 22 de agosto de 2025

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con los datos de The Weather Channel, esta mañana Hermosillo amanece con cielo mayormente despejado y temperatura inicial de 29°C, aunque la sensación térmica alcanza los 34 grados debido a la humedad del 73 por ciento. Durante las primeras horas del día el cielo permanecerá despejado con periodos de nubes ligeras, alcanzando los 33 grados hacia las 9:00 de la mañana, momento en el que la percepción del calor llega a 38°C.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

El viento soplará con baja intensidad desde el sureste, mientras que el índice UV se mantendrá en niveles bajos, lo que representa menor riesgo de exposición solar a esa hora. Con el avance del mediodía, las condiciones cambiarán gradualmente. Para las 11:00 se esperan temperaturas en torno a los 36°C, acompañadas de cielos con nubes intermitentes y sensación térmica cercana a los 41°C.

El índice UV aumentará hasta niveles muy altos, por lo que se aconseja usar protector solar y limitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación. Durante la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. El pronóstico indica una temperatura de hasta 39°C, con una sensación térmica que superará los 42°C. No obstante, hacia las 14:00 horas se prevé la llegada de lluvias débiles, con una probabilidad de precipitación de alrededor del 30 por ciento. Aunque las lluvias no serán constantes ni generalizadas, podrían refrescar algunos sectores de la ciudad.

Hacia las 17:00 existe la posibilidad de tormenta seca, acompañada de vientos más intensos que alcanzarán rachas superiores a los 40 kilómetros por hora. Ya entrada la noche, el panorama volverá a estabilizarse. Alrededor de las 20:00 el cielo estará despejado con una temperatura de 35°C y una sensación térmica cercana a los 38. Conforme avance la jornada nocturna, los valores disminuirán lentamente, registrando 31 grados hacia las 23:00 horas, manteniéndose el cielo despejado y un ambiente seco.

La humedad relativa descenderá y la probabilidad de lluvia será nula en este lapso, lo que permitirá condiciones estables durante la madrugada. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)