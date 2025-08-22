Clima SONORA en la NOCHE: Conagua pronostica LLUVIAS FUERTES a PUNTUALES por monzón mexicano HOY

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 22 de agosto de 2025 en la NOCHE, el monzón mexicano, en conjunto con inestabilidad atmosférica, seguirá causando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en varias regiones de Sonora. Aquí en TRIBUNA te contamos el reporte vespertino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel sobre las lluvias para que no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el boletín vespertino del Servicio Meteorológico Nacional, de las 18:00 a las 21:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones noroeste, costa, centro, este y sur. Además, se tiene previsto que se tenga viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California y Sonora. El boletín de la Conagua señala: "Durante esta tarde-noche y madrugada del día sábado, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur), fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Durango y Nayarit; adicionalmente, chubascos en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua".

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el ingreso de humedad desde el litoral que, con la inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales fuertes sobre municipios costeros del sur del estado. "Asimismo, esta actividad se desplazaría hacia la región sur-centro, pudiendo alcanzar a la capital del estado en un horario vespertino. A su vez, se pronostica el acompañamiento de rachas de viento intensas y descargas eléctricas sobre la región antes mencionada", afirma la información compartida por las autoridades.

De acuerdo con The Weather Channel, en Ciudad Obregón se esperan chubascos a las 19:00 horas y lluvia para las 20:00 horas. Esto con temperaturas de 27 a 31°C.

Clima en Ciudad Obregón en la noche hoy 22 de agosto

Mientras que en la capital de Sonora, Hermosillo, se tiene previsto chubascos para las 19:00 horas. Esto con temperaturas de 28°C.

Recuerda que para consultar el reporte del clima de forma puntual debes visitar TRIBUNA, que tiene para ti toda la información durante la mañana, tarde y noche. Disfruta tu fin de semana.

Clima en Hermosillo en la noche hoy 22 de agosto

Fuente: Tribuna del Yaqui