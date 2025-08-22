Clima Sonora HOY 22 de agosto: Monzón mexicano causará CHUBASCOS y LLUVIAS FUERTES

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¡Llegó el fin de semana! Y si hoy, viernes 22 de agosto de 2025, tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora, ya sea por motivos de trabajo, de la escuela o simplemente por diversión, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, en especial porque el monzón mexicano seguirá causando fuertes lluvias en la entidad.

Así será el clima en Sonora este viernes 22 de agosto

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes, en Sonora se prevén lluvias de intensidad fuerte, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo en ciertos puntos. Estas precipitaciones, aunque necesarias para mitigar el calor acumulado en semanas recientes, también podrían generar encharcamientos, deslaves en zonas serranas y un incremento en el caudal de ríos y arroyos.

Durante la mañana, el ambiente será relativamente fresco a templado, especialmente en municipios del norte y la sierra sonorense. Sin embargo, conforme avance el día, la situación cambiará: para la tarde se espera un repunte de las temperaturas con un ambiente caluroso a muy caluroso, alcanzando cifras que en algunas regiones podrían superar los 40°C, particularmente en áreas cercanas a la frontera con Arizona.

El contraste será evidente, pues junto con el calor llegarán tormentas que podrían presentarse de manera repentina, con ráfagas de viento entre 30 y 50 kilómetros por hora. Ya entrada la noche, el pronóstico advierte que las lluvias se mantendrán en distintas partes del estado. Municipios de la zona centro y sur podrían enfrentar tormentas eléctricas que reducirán la visibilidad en carreteras.

El panorama en Sonora se enmarca dentro de un escenario nacional influenciado por varios sistemas atmosféricos. El monzón mexicano sigue generando nubosidad y lluvias en el noroeste del país, lo que impacta directamente a Sonora y Sinaloa. A esto se suma la onda tropical número 24, que avanza lentamente sobre el occidente y propicia precipitaciones intensas en estados como Jalisco, donde se esperan lluvias muy fuertes que podrían superar los 100 milímetros (mm).

Además, canales de baja presión en combinación con una vaguada en altura y la entrada de humedad desde el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, mantienen las condiciones para lluvias generalizadas en el centro, sur y sureste del país. Oaxaca y Veracruz destacan en el pronóstico por registrar precipitaciones intensas que podrían derivar en inundaciones y deslaves.

