Gobierno de Sonora confirma que las viviendas del Bienestar se reubicarán en otro lugar de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Tras las diversas manifestaciones de vecinos, el Gobierno de Sonora confirmó que el proyecto de viviendas CADAM, del Programa de Vivienda para el Bienestar, será realizado en otro lugar de Hermosillo y no en el terreno que se tenía contemplado inicialmente. Así lo dio a conocer el secretario del Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, mediante un comunicado en redes sociales.

"La Secretaría del Bienestar hace del conocimiento de los vecinos del poniente de la ciudad que el proyecto de vivienda en el predio CADAM será reubicado. El Programa de Vivienda para el Bienestar continúa firme para atender un rezago histórico en materia de vivienda en Hermosillo y en todo Sonora, ofreciendo hogares dignos, accesibles y seguros a las familias que más lo necesitan. Seguiremos trabajando con cercanía, respeto y sensibilidad, convencidos de que solo escuchando a la ciudadanía podremos construir soluciones duraderas que beneficien a todos", señaló en su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario federal.

Información en desarrollo...

Fuente: Tribuna del Yaqui