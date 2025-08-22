Mujer da a luz en su auto afuera de Hospital IMSS Hermosillo: Así ocurrieron los hechos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este jueves 21 de agosto, se registró un hecho inusual en Hermosillo, el cual movilizó a personal de Servicios de Emergencia: Una mujer dio a luz en el interior de su automóvil, justo al llegar de emergencia al Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital Sonora. Personal médico del nosocomio actuó con rapidez y aseguró tanto la integridad de la madre como la de la recién nacida.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se portaron la tarde de este jueves 21 de agosto, sobre el bulevar Morelos, a escasos metros de la entrada del nosocomio. Se detalló que la paciente, identificada como Yovaira 'N', arribó al hospital con trabajo de parto avanzado y rompimiento de fuente. No obstante, debido a la inmediatez del nacimiento, el alumbramiento se realizó en el asiento del copiloto de su vehículo.

El nacimiento de la menor, aunque fue en un auto, se dio sin complicaciones. Foto: Facebook

En ese momento se informó al hospital e intervinieron dos ginecólogas del IMSS, las doctoras Ana Karen Espinoza Luna y Lidia Elda López Trinidad, quienes acudieron como primeras respondientes. Ellas estuvieron acompañadas de más personal certificado, como enfermeras y un anestesiólogo. Las doctoras recibieron a la bebé, realizaron las maniobras necesarias para garantizar la salud de madre e hija, colocaron a la recién nacida sobre el pecho de su madre y procedieron a cortar el cordón umbilical.

Posteriormente, tanto la mujer como la recién nacida fueron ingresadas al área de quirófano para recibir la atención correspondiente. Autoridades del IMSS informaron que todo el procedimiento posterior transcurrió sin complicaciones y que ambas se encuentran en buenas condiciones de salud. A la fecha de publicación de esta nota, se no han compartido más detalles sobre el procedimiento, ni cuándo serán dadas de alta.

Por otra parte, la propia Yovaira relató a medios de comunicación lo ocurrido. Señaló que el parto inició de manera inesperada durante el trayecto y que no se trató de una negligencia médica por parte del IMSS. Por otra parte, en redes sociales, civiles celebraron el rápido actual de los médicos y que la recién nacida está sana y salva.

