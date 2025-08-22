¡Saca el paraguas! Advierten LLUVIAS y CHUBASCOS en Ciudad Obregón HOY 22 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si este viernes 22 de agosto de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el municipio de Cajeme, ya sea para trabajar o por diversión, es muy importante que consultes el pronóstico del clima en Ciudad Obregón, en especial porque para esta jornada se prevén lluvias acompañadas con descargas eléctricas que ayudarán a mitigar el calor sofocante del verano. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón, Sonora, este viernes 22 de agosto

De acuerdo con el reporte matutino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información de The Weather Channel, esta mañana el cielo se presenta parcialmente nublado con una temperatura de 29°C y una sensación térmica cercana a los 35°C. Conforme avance la mañana, los valores subirán rápidamente hasta alcanzar los 34°C alrededor de las 09:00, con sensación térmica que podría llegar a los 41°C.

El tiempo en Ciudad Obregón este viernes: Pronostican altas temperaturas y tormentas aisladas. Foto: Conagua

La humedad alcanza el 77 por ciento, lo que incrementa la percepción de calor, mientras que el viento se mantendrá ligero, con rachas entre seis y 20 kilómetros por hora provenientes del este y sureste. Hacia el mediodía, el panorama muestra un cambio importante, ya que se espera la formación de tormentas con hasta 30 por ciento de probabilidad de lluvia y acumulaciones que podrían superar los cuatro milímetros (mm). Las temperaturas, sin embargo, seguirán elevadas, con valores de 31 a 34°C, y una sensación térmica que alcanzará los 42°C.

El índice UV será muy alto, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas críticas y utilizar protección adecuada. Por la tarde, el calor se intensificará nuevamente, alcanzando los 37°C, aunque el cielo mostrará intervalos de nubes y claros. El viento será variable con rachas de hasta 37 kilómetros por hora.

Aun así, el ambiente permanecerá muy caluroso, con percepción térmica de hasta 41°C. Durante la noche, el clima en Ciudad Obregón se tornará un poco más fresco en comparación con el día, con temperaturas que descenderán a los 30°C hacia las 20:00 y hasta 27°C en la madrugada. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 22 por ciento, por lo que no se descartan chubascos aislados en distintos sectores de la ciudad.

La sensación térmica seguirá elevada, rondando los 35 °C, y el viento será suave del suroeste y sureste, con rachas de entre siete y 16 kilómetros por hora. Se recomienda a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante el calor extremo y los cambios en el tiempo.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)