SEC en Sonora incrementará el número de estudiantes beneficiados con los desayunos escolares

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Asegura el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, que se repartirán en este nuevo periodo escolar más de 30 millones de raciones de desayunos escolares para estudiantes de nivel básico.

El funcionario informó que se coordinan los trabajos con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sonora para beneficiar a más niñas y niños y que puedan aprovechar mejor las actividades escolares al estar bien alimentados, de acuerdo a las políticas del programa 'Vive Saludable, Vive Feliz'.

"Vamos a dar una cobertura total de desayunos escolares por un compromiso que hizo el gobernador, y lo que buscamos es que los niños estén bien nutridos y vayan bien alimentados para que su aprendizaje sea correcto", comentó.

Froylán Gámez Gamboa dijo que en este nuevo periodo escolar la cobertura será total para las niñas y niños de primaria, en dos modalidades (caliente y frío), en todos los planteles para, así, mejorar los índices de aprovechamiento.

Fuente: Tribuna Sonora