Sindicato del Ayuntamiento de Cajeme rechaza construcción de casas del Programa de Vivienda para el Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "Yo estoy en la misma postura del rechazo porque siento que no nada más es hacer vivienda, se tiene que revisar todo el contexto", expresó Matilde Lemus Fierro, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Cajeme (Sutsac), tras ser cuestionada sobre su postura ante las inconformidades que ha generado la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Destacó la necesidad de volver a los tradicionales esquemas de construir sectores habitacionales con parques y escuelas, a fin de crear un ambiente sano que coadyuve a la reconstrucción del tejido social y genere bienestar en la comunidad. Lemus Fierro indicó que se debe apostar por la vivienda unifamiliar y generar condiciones para generar comunidad entre los ciudadanos con la creación de sectores que cuenten con espacios que permitan fomentar la convivencia entre los cajemenses.

La representante de los trabajadores de la comuna agregó que, entre los agremiados a la organización sindical que dirige, la postura respecto al mencionado esquema de vivienda que propone el Gobierno Federal es de rechazo.

Afirma Lamarque que ya inició construcción de viviendas

Tras ser cuestionado sobre los avances que se llevan en la construcción de las casas que forman parte del Programa de Vivienda para el Bienestar que impulsa el Gobierno Federal, el alcalde Javier Lamarque Cano destacó que ya se dio inicio con la construcción del complejo habitacional.

Explicó que se trata de un proyecto que se está llevando a cabo por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y que contempla la construcción de más de 300 casas encaminadas a beneficiar a ciudadanos de escasos recursos económicos que no cuenten con casa propia.

Lamarque Cano destacó que con este programa se pretende beneficiar a hombres y mujeres cuyos ingresos sean inferiores a los 16 mil pesos y que no cuenten con ningún esquema de financiamiento para obtener alguna vivienda.

Cabe destacar que el pasado 23 de febrero del presente año, el municipio de Cajeme fue escenario de la implementación de este Programa de Vivienda para el Bienestar a nivel nacional, siendo esta localidad la primera en la que se pusieron en marcha este tipo de acciones.

Ya comenzó la construcción de viviendas en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui