Vecinos de Villa de San Lorenzo en Hermosillo podrían demandar por inundación; realizan dictamen por daños

Las casas quedaron destruidas por el agua

Hermosillo, Sonora.-Vecinos de Villa de San Lorenzo que resultaron damnificados por inundaciones tras las recientes lluvias en Hermosillo analizan demandar al negocio que provocó dichas afectaciones severas en sus hogares. Guadalupe Venegas, vecina afectada, resaltó que una obra de ferretería bloqueó el cauce natural del agua, dañando viviendas, autos y mobiliario. "El Ayuntamiento nos apoyó con constancias de daños y lo sigue haciendo con limpieza y supervisión de medidas preventivas, además de entregarnos documentos con evidencia para registrar pérdidas", dijo.

Reiteró que, de comprobarse negligencia de parte de la propietaria del negocio, esta deberá cubrir los daños provocados a decenas de viviendas el pasado fin de semana. Será el Ayuntamiento quien publique los resultados oficiales del dictamen, así como las medidas que se implementarán para evitar que situaciones similares se repitan.

Especialistas realizan dictamen en colonia inundada

Con el respaldo técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, se realizó una evaluación en el sector norte de Hermosillo, recientemente afectado por intensas lluvias e inundaciones, especialmente en la cerrada Villa de San Lorenzo. La inspección incluyó un análisis tanto estructural como hidrológico de la zona.

El ingeniero Luar Petterson Rosas, presidente del organismo colegiado, informó que entregarían al Ayuntamiento de Hermosillo un dictamen preliminar que detalla observaciones puntuales y sugerencias para mitigar futuros riesgos.

Estuve personalmente en el sitio junto con los agentes y los peritos que llevamos del colegio. No observamos daños graves como tal, aunque sí hay aspectos a corregir. Una de las principales afectaciones fue un muro que colapsó; estaba en buenas condiciones, pero no diseñado para soportar una corriente de agua de metro y medio de altura", explicó Petterson Rosas.

El presidente del Colegio de Ingenieros en Sonora también subrayó que el fenómeno fue inusual, y que parte del problema se debió a edificaciones que superaron los límites establecidos, lo que elevó la vulnerabilidad de la zona. "Lo importante es que se actuó con rapidez, se han hecho los estudios correspondientes y la autoridad ha estado también siempre atenta con los vecinos afectados por la inundación", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui