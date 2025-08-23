Clima en Sonora para la noche del sábado 23 de agosto: ¿A qué hora lloverá en Ciudad Obregón?

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Servicio Meteorológico Nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), compartió la última actualización sobre el clima para el norte de México y resaltó que se esperan lluvias fuertes para distintas zonas del estado de Sonora. Si quieres enterarte de todos los detalles sobre el pronóstico para la noche de este sábado 23 de agosto, quédate porque TRIBUNA te dará toda la información.

En el último corte de la Conagua, con horario de 18:00 a 21:00 horas, se informó que se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, norte, este, centro, costa y sur de la entidad gobernada por Alfonso Durazo. "El monzón mexicano mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en el noroeste mexicano", destacaron.

Asimismo, las autoridades pidieron a los ciudadanos extremar precauciones, ya que las lluvias fuertes e intensas reducen "la visibilidad en tramos carreteros, incrementan los niveles de ríos y arroyos, y generan encharcamientos, deslaves e inundaciones", además de que los fuertes vientos pueden "ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios".

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora por su parte señaló que el ingreso de humedad proveniente del litoral ocasionaría núcleos de tormenta sobre los municipios de Pitiquito, Trincheras, Caborca, Altar y comunidades aledañas. Además, indicó que se esperaban tormentas para el centro de Sonora y para Hermosillo en horario vespertino: "Todo esto generará rachas de viento intensas y descargas eléctricas".

Clima para Sonora domingo 24 de agosto

El reporte emitido por la Conagua hace unos momentos, señala que para mañana domingo 24 de agosto se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en territorio sonorense. En cuanto a las temperaturas, los sonorenses se podrían enfrentar a un clima bastante caluroso, con máximas superiores a los 45 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui