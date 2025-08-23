Conoce a Monika Tejeda, estudiante ejemplar en Navojoa y reina de belleza con causa social

Comparta este artículo

Monika Tejeda es estudiante de la licenciatura de Mercadotecnia Internet

Navojoa, Sonora.- Además de destacar por sus excelentes calificaciones, así como por su talento en el estilismo y mundo de la belleza, Monika Guadalupe Tejeda Villalobos es una estudiante que resalta por su labor social; cualidades que le permitieron obtener la corona como la nueva reina estudiantil de su universidad.

Monika durante el momento de su coronación junto a la reina saliente Graciela Valenzuela

Monika es estudiante de la licenciatura de mercadotecnia en el municipio de Navojoa y gracias a su dedicación y esfuerzo, obtuvo el primer lugar de aprovechamiento académico de su generación.

Estudiante ejemplar

Durante los últimos meses, Monika junto a sus compañeros y familia, han realizado múltiples actividades de labor social, como lo es la entrega de servicio de cortes de cabello a estudiantes, así como la donación de juguetes, alimentos y convivencia a niños de comunidades rurales, además de la visita a niñas de la casa hogar Claret.

Para mí la labor social es muy importante, porque tanto en la escuela como en mi casa siempre me han inculcado el valor de apoyar… A lo mejor para mí no puede significar tanto, pero me hace muy feliz el saber que les alegré el día a los niños¨, afirmó.

Durante su actividad como labor social, apoyó a los niños del grupo de oración en las comunidades

Ahora Monika buscará refrendar su corona a nivel regional, compitiendo con las demás reinas estudiantiles 2025 de los campus de Sinaloa, Sonora y Baja California.

Próximamente estamos planeando algunas labores sociales, como colectas de croquetas y pienso seguir apoyando a los niños de las comunidades rurales que forman parte de los grupos de oración, es algo que me parece muy bonito… Todos los que quieran apoyar son bienvenidos¨, puntualizó.

La reina estudiantil junto a su familia, su mamá Mónica Villalobos y su abuela Lourdes Rincón de Tejeda

Fuente: Tribuna del Yaqui