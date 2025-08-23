CTM Hermosillo exige diálogo con autoridades sobre modelo de vivienda del Infonavit

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Hermosillo reiteró su rechazo al modelo de multifamiliares que impulsa el Infonavit en la colonia Altares, al sur de la ciudad, al considerarlo un esquema de hacinamiento que atenta contra la dignidad de las familias obreras.

El secretario general de CTM Hermosillo, Oscar Ortiz Arvayo, reiteró a nombre de las y los trabajadores cetemistas del municipio, el llamado urgente al diálogo con el director nacional del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, a fin de que reculen en el modelo de vivienda que están construyendo en la capital sonorense.

“Exigimos que se respete el derecho constitucional a una vivienda digna, ya que ese tipo de construcción no es la que requiere el trabajador en Hermosillo”, enfatizó.

Recordó que en Sonora existe una grave crisis de vivienda, con más de 200 mil trabajadores que tienen derecho a un crédito del Infonavit, pero que no pueden ejercerlo porque los montos actuales resultan insuficientes para comprar casas que superan los 750 mil pesos.

“Hoy los trabajadores viven arrimados, en hacinamiento, hasta tres familias bajo un mismo techo, con mayores índices de violencia intrafamiliar. El Infonavit es patrimonio de los trabajadores, porque se forma con el 5 por ciento diario de nuestros salarios, y no está cumpliendo su obligación”, señaló.

Finalmente, dijo que la CTM reconoce la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir viviendas sociales, pero en el caso de Hermosillo no se aceptarían si son modelos tipo departamentos de cuatro pisos, con escaleras compartidas, sin áreas verdes ni suficientes cajones de estacionamiento.

La CTM considera que la situación de la vivienda de interés social en México se agudizó desde que hace siete años cuando se eliminó el subsidio federal equivalente al 20 por ciento para vivienda económica nueva.

En Sonora el gobierno federal pretende construir cerca de 34 mil viviendas de interés social.

Fuente: Tribuna