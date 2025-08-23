Desfogue en presa Los Pilares es un riesgo para sus visitantes; piden tomar precauciones

Comparta este artículo

Álamos, Sonora.- Autoridades hicieron un llamado a los visitantes de la presa Los Pilares a extremar precauciones y evitar acercarse demasiado a su vertedero, debido a que la fuerza del agua pudiera provocar alguna tragedia.

Recientemente se viralizó el momento cuando una persona acerca su mano para tocar el agua, hecho que encendió las alertas en las autoridades.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta este 24 de agosto, la presa Los Pilares registra un almacenamiento de 35.56 millones de metros cúbicos (Mm3), así como un desfogue de 80 metros cúbicos (M3) por segundo.

Está bien que la gente vaya a tomar fotos o videos, pero no tan cerca… Un pequeño descuido puede llegar a ser muy peligroso¨, afirmó Ernesto Garcés Rivas, titular de Conagua en Navojoa.

De igual manera se pidió a las autoridades locales mantener una mayor vigilancia en el área, debido a que durante este periodo vacacional y en la temporada de lluvias, le presa se convierte en uno de los sitios más visitados de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui