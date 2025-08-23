Exhiben a concesionario de la Línea 15 por discutir con pasajero en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En redes sociales comenzó a circular el video de una discusión entre un concesionario de la Línea 15 y un pasajero a bordo de una unidad, en hechos captados en Ciudad Obregón, Sonora. Presuntamente, el usuario se negó a pagar el pasaje alegando que él tenía derecho al subsidio otorgado por el Gobierno del Estado. El momento provocó diversas reacciones y despertó la molestia de varios usuarios por el trato que se brinda en el transporte público.

El concesionario fue identificado como Alan, mejor conocido como 'Nayito', quien presuntamente ha mostrado este tipo de comportamiento en otros momentos y ninguna autoridad competente ha hecho algo al respecto, así lo denunciaron internautas en redes sociales. En el material se puede apreciar que el momento generó incomodidad entre los pasajeros, inclusive se percibe cómo una menor trató de bajar de la unidad debido al miedo de que la discusión pudiera escalar más.

En la grabación también se observa que el sujeto en cuestión detiene el servicio y le pide al chofer que le regrese el dinero del pasaje a los ciudadanos, a pesar de que algunos le piden que reanude la operación ante la prisa por llegar a su destino. Bernardo Beltrán, padre de Alan, explicó a medios locales que el video no es actual, sino que tiene más de dos años desde que se captó, por lo que dijo desconocer las causas por las que se filtró hasta este momento.

No obstante, el caso causó indignación entre la comunidad cajemense, ya que consideran que este tipo de casos dejan evidencia las deficiencias que existen en el servicio de transporte público en la región, tanto en el trato hacia el usuario como en las condiciones en las que se encuentran las unidades. Por el momento, ninguna autoridad del transporte público se ha pronunciado al respecto de este material que tanta indignación ha provocado en los habitantes del municipio.

En otro hecho registrado en camión de la Línea 15, una denuncia anónima expuso a un sujeto por presuntamente haberse sobrepasado con una mujer. La denunciante exhibió que el hombre comenzó a acercar su pierna a la de ella, lo cual le causó una gran incomodidad y al momento de confrontarlo, este no mostró un actitud de arrepentimiento, por lo que alertó a la ciudadanía general de este tipo de de acciones que suceden en este medio de transporte.

Fuente: Tribuna del Yaqui