Hermosillo: Obra en bulevar Hidalgo suspendida; INAH y vecinos fijan postura

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ordenó la suspensión temporal de la obra de remodelación del camellón central del bulevar Hidalgo, en la colonia Centenario, luego de que el Ayuntamiento no entregara el proyecto ejecutivo completo, requisito indispensable para su autorización.

Ante esta medida, vecinos de la zona expresaron su respaldo a la decisión del instituto, argumentando que la intervención ha provocado daños al entorno histórico y ambiental del sector.

Señalaron la eliminación de árboles y mobiliario original, además de denunciar la falta de consulta pública y transparencia en la planeación del proyecto.

Los residentes adelantaron que mantendrán acciones legales y de protesta hasta garantizar que se respeten tanto el patrimonio cultural como las recomendaciones técnicas del INAH.

Por su parte, el Ayuntamiento de Hermosillo sostuvo que la obra se realiza en coordinación con el INAH y que se han implementado medidas para proteger la vegetación existente.

Afirmó, además, contar con recursos legales que respaldan la continuidad del proyecto, incluyendo la tramitación de un amparo, lo que según su postura le permite mantener ciertos trabajos en el área.

La Comuna reiteró su disposición al diálogo con los vecinos, aunque insistió en que la modernización del bulevar busca mejorar la movilidad y el entorno urbano.

De acuerdo con lo establecido por el INAH, determinó que las obras provisionales hechas por seguridad en las Fiestas del Pitic deberán retirarse; el Ayuntamiento solo podrá reanudar la intervención tras presentar y aprobar el proyecto ejecutivo.

Fuente: Tribuna