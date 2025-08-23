Juan Manuel Laguna, referente en los hot dogs de Empalme con años de experiencia

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- Con poco más de 40 años en la venta de esta comida rápida, Juan Manuel Laguna Robles, ‘El Choto’, es ya una tradición en la venta de hot dogs en Empalme, municipio reconocido por tener una de las mejores presentaciones de este alimento.

Con 59 años de edad, ‘El Choto’ ha dedicado más de la mitad de su vida a esta actividad, la cual combinó durante 28 años con el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que ya se encuentra jubilado.

Pero su incursión en la actividad viene desde muy pequeño, cuando le ayudaba a su papá, Juan Laguna Gutiérrez (ya finado), en la preparación de los productos para la venta de los ‘perros calientes’.

De hecho, el lugar en donde actualmente vende ‘dogos’ es el que su padre ocupó desde 1957, en calle Niños Héroes, frente al sindicato ferrocarrilero de la Sección 8, hoy por hoy el de mayor antigüedad en la ciudad, y posiblemente en la región.

Laguna Robles recordó que en 1986 inició con la venta de ‘dogos’ en el exterior de Banamex, en Reforma y callejón Abasolo, y posteriormente se reubicó a la parte de enfrente, a un costado del salón de la Sociedad Mutualista ‘Benito Juárez’, en donde permaneció hasta la muerte de su padre, hace cuatro años.

Tras la muerte de su señor padre, pasó a ocupar su espacio, continuando así con la tradición de hot dogs ‘Laguna’, que dio inicio en 1957, en ese mismo lugar.

El reconocimiento a los ‘dogos’ de ‘El Choto’ ya cruzó la frontera, pues en varias ocasiones ha sido contratado para servir esta comida rápida en eventos sociales en Phoenix, Arizona, en donde ha tenido una gran aceptación.

800 hot dogs llegó a vender en un día bueno, cuando en Empalme eran pocos los ‘dogueros’ que había.

