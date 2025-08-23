'Quinceros' de Ciudad Obregón esperan incremento de pasaje con el próximo regreso a clases

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al presidente de la fundación Carlos A. Madrazo y representante de diferentes agrupaciones de taxistas de ruta, conocidos también como ‘quinceros’, Reynaldo Castillo López, con el regreso a clases, este gremio espera un incremento del 30 o 40 por ciento en la afluencia de pasajeros.

“Creo que va a aumentar entre el 30 y el 40 por ciento con el regreso a clases de los alumnos de primaria y secundaria, porque los de prepa y universidad pues ya entraron”, afirmó.

Destacó que entre las colonias en las que se registra una mayor demanda del servicio se encuentran la Pioneros, Beltrones, Cajeme, Matías Méndez, Los Ángeles, Mac López, Aves del Castillo, México, Las Cortinas, entre otras.

No son los únicos con temporada baja

El gremio de los taxistas no es el único que presenta una temporada baja, pues los conductores de transporte suburbano también reportaron que, durante las vacaciones de verano, el porcentaje de pasajeros que utiliza el servicio se reduce hasta en un 40 por ciento, en comparación con el resto del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui