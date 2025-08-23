CIUDAD OBREGÓN

'Quinceros' de Ciudad Obregón esperan incremento de pasaje con el próximo regreso a clases

El representante de los taxistas de ruta en Ciudad Obregón, Reynaldo Castillo López, señaló que esperan incremento de pasaje con el regreso a clases

'Quinceros' de Ciudad Obregón esperan que incrementen los pasajeros con el regreso a clasesCréditos: Jorge Salazar
Escrito en SONORA el

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al presidente de la fundación Carlos A. Madrazo y representante de diferentes agrupaciones de taxistas de ruta, conocidos también como ‘quinceros’, Reynaldo Castillo López, con el regreso a clases, este gremio espera un incremento del 30 o 40 por ciento en la afluencia de pasajeros.

“Creo que va a aumentar entre el 30 y el 40 por ciento con el regreso a clases de los alumnos de primaria y secundaria, porque los de prepa y universidad pues ya entraron”, afirmó.

Te podría interesar

Destacó que entre las colonias en las que se registra una mayor demanda del servicio se encuentran la Pioneros, Beltrones, Cajeme, Matías Méndez, Los Ángeles, Mac López, Aves del Castillo, México, Las Cortinas, entre otras.

No son los únicos con temporada baja

El gremio de los taxistas no es el único que presenta una temporada baja, pues los conductores de transporte suburbano también reportaron que, durante las vacaciones de verano, el porcentaje de pasajeros que utiliza el servicio se reduce hasta en un 40 por ciento, en comparación con el resto del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

Ciudad Obregón taxistas de ruta Regreso a clases 2025
Google News