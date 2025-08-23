Vecinos del poniente de Hermosillo piden formalizar la reubicación de Viviendas del Bienestar

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Vecinos del poniente de Hermosillo expresaron su reconocimiento al titular de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, así como a las autoridades estatales, por atender su solicitud respecto a los fraccionamientos de la zona y dar seguimiento a la reubicación del proyecto de Viviendas del Bienestar.

Mariana, vecina del área, destacó que, tras la respuesta de las autoridades, lo que ahora buscan es que se formalice por escrito para garantizar seguridad y claridad en el futuro.

Agradecemos al Gobierno del Estado y a las autoridades federales por escucharnos y atender nuestra petición; esperamos que este acuerdo quede debidamente documentado mientras se avanza en la reestructuración del proyecto”, señaló.

Finalmente agregó que, a nombre de sus vecinos, la solicitud busca únicamente certeza y confianza en las acciones del gobierno. Como se recordará, más de 25 fraccionamientos se sumaron a la solicitud de reubicación de ese proyecto de vivienda impulsado por el Gobierno Federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui