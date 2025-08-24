Así estará el clima en Sonora este 24 de agosto: Riesgos por LLUVIAS y calor extremo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¿Este domingo 24 de agosto de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, de descanso y simplemente para disfrutar del verano, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Aquí el reporte oficial para que tomes precauciones!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el pronóstico para Sonora advierte cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones. Estas precipitaciones, que vendrán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, representan un riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas e incluso deslaves en áreas serranas.

Así será el clima en Sonora este domingo 24 de agosto. Foto: Conagua

Por ello, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones en traslados. En las primeras horas de este domingo, el ambiente será fresco a templado, especialmente en municipios del sur del estado. Las temperaturas mínimas serán de 25 a 30°C. Sin embargo, conforme avance la mañana y llegue el mediodía, el calor se intensificará. El noroeste de Sonora será la zona más crítica, ya que las temperaturas podrían superar los 45°C.

Por la tarde, el panorama se volverá aún más complejo: mientras que en las zonas urbanas como Hermosillo se prevé un ambiente caluroso con lluvias dispersas, en la región serrana y norte de la entidad podrían presentarse tormentas eléctricas de corta duración pero con acumulados importantes de agua. Además, se esperan rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera y ocasionar caída de ramas o anuncios publicitarios.

Al caer la noche, el pronóstico indica que las precipitaciones persistirán en varios puntos de Sonora. Aunque la temperatura tenderá a descender, el ambiente se mantendrá cálido en la mayor parte del estado, con posibles tormentas eléctricas aisladas en zonas del centro y sur. Esta combinación de calor residual y lluvias nocturnas mantendrá latente el riesgo de encharcamientos en las principales ciudades.

¡Disfruta de tu domingo!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)