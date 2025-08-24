Clima en Ciudad Obregón HOY: Calor extremo y TORMENTAS este domingo 24 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El clima en Sonora sigue con fuertes lluvias este domingo 24 de agosto de 2025. Y Ciudad Obregón, región del sur de la entidad, se verá afectada por estas condiciones causadas por el monzón mexicano. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del tiempo de Cajeme. ¡Toma nota! Pues las precipitaciones vespertinas estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo 24 de agosto

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se registraron temperaturas cercanas a los 28 grados desde las 06:00 horas, con una sensación térmica que rondó los 33 grados debido a la humedad del 79 por ciento. El ambiente se mantuvo mayormente soleado durante las primeras horas, aunque a partir de las 08:00 se observarán nubes intermitentes que, junto con un ligero viento del sureste, darán un respiro frente al calor creciente.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el termómetro superará los 34°C y la sensación térmica llegará a los 40, mientras el índice UV comenzará a elevarse hasta alcanzar niveles muy altos cerca del mediodía. Hacia las 11:00 horas se espera un cambio significativo en las condiciones, con posibilidad de tormentas aisladas que, aunque con baja probabilidad de acumulación, generará un ambiente de inestabilidad.

Durante la tarde, el calor seguirá siendo el protagonista en Ciudad Obregón. Las temperaturas oscilarán entre los 35 y 36°C, con una sensación térmica cercana a los 40 debido a la humedad. Aunque el pronóstico indica intervalos de sol y nubes, también se mantiene la posibilidad de tormentas dispersas alrededor de las 14:00 horas, acompañadas de vientos del sur que podrían alcanzar hasta 36 kilómetros por hora.

La recomendación es mantenerse hidratado, usar protección solar y evitar la exposición prolongada en las horas de mayor radiación. Al caer la tarde y entrada la noche, el ambiente se tornará más agradable. Hacia las 20:00 horas, el termómetro descenderá a los 30 grados, con cielos parcialmente nublados y una sensación térmica que rondará los 36. El viento soplará con mayor fuerza, aunque de manera estable, lo que aportará frescura en comparación con las horas previas.

Finalmente, cerca de la medianoche se espera que la temperatura llegue a los 29 grados, con un cielo parcialmente nublado y condiciones estables, dejando un cierre de jornada más fresco y tranquilo para los habitantes de la ciudad.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel