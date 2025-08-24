Clima en Hermosillo HOY: Advierten domingo caluroso, con LLUVIAS y descargas en la TARDE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo, capital de Sonora, inicia este domingo 24 de agosto con condiciones propias del verano, marcado por temperaturas elevadas, sensación térmica intensa y posibles cambios hacia la tarde que podrían traer lluvias aisladas. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tus actividades este último día del fin de semana, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el termómetro arrancó en 28 grados, con cielo despejado y una sensación térmica cercana a los 33 grados debido a la humedad que alcanza 82 por ciento. El viento sopla de manera ligera a ocho kilómetros por hora. Durante las primeras horas del día, el ambiente será mayormente soleado, con temperaturas que irán aumentando progresivamente hasta llegar a los 34°C.

Así será el clima en Hermosillo HOY domingo 24 de agosto. Foto: Conagua

El índice UV pasará de bajo a medio, lo que sugiere moderadas precauciones para quienes realicen actividades al aire libre. Para la tarde se espera un aumento considerable en la temperatura, con valores que rondarán los 38 y 39 grados, generando una sensación térmica que puede superar los 41 grados. En este periodo, el cielo pasará de despejado a parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia de 30 a 34 por ciento y posibilidad de tormentas aisladas.

La presencia de humedad y el cambio en la dirección del viento, que puede alcanzar ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora,

podrían favorecer la formación de precipitaciones de corta duración, acompañadas de descargas eléctricas en algunos sectores de la ciudad. Ya por la noche, el ambiente tendrá un ligero descenso en la temperatura, que se mantendrá alrededor de los 31 a 33 grados, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia, cercana al por ciento.

La sensación térmica seguirá siendo elevada, alcanzando entre 35 y 37 grados, lo que hará que la noche continúe calurosa. El viento se mantendrá variable, con rachas que oscilarán entre los 16 y 35 kilómetros por hora, mientras que la visibilidad se reporta sin restricciones. Durante la madrugada, el cielo permanecerá despejado con valores cercanos a los 29 grados, todavía por arriba del promedio nocturno en la región.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)