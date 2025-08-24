Clima en Sonora para la NOCHE 24 de agosto: A esta HORA lloverá HOY; alertan por FUERTES VIENTOS

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para este domingo 24 de agosto de 2025 en la NOCHE, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias muy fuertes en Sonora; además, se están pronosticando fuertes vientos para distintas regiones. Aquí en TRIBUNA te contamos el reporte vespertino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel sobre las precipitaciones y la hora puntual para que no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el reporte vespertino de la Conagua, en el centro, costa y sur de Sonora se presentarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo de 18:00 a 21:00 horas. Además, en las regiones noroeste, este y norte, en el mismo horario, se podrán registrar chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas. Además, se prevén fuertes vientos, hasta con rachas de 50 kilómetros por hora (km/h). Según el reporte, los vientos fuertes podrían derribar los árboles y anuncios publicitarios.

¿A qué hora lloverá en Ciudad Obregón este domingo 24 de agosto?

Según The Weather Channel, en Ciudad Obregón la lluvia comenzará a las 21:00 horas con leves precipitaciones; para las 22:00 horas se registrarán lluvias fuertes y para las 23:00 horas seguirán las lluvias. La temperatura podrá variar entre los 27°C y los 34°C. La humedad que se registrará, según los pronósticos, es del 79 por ciento y las probabilidades de precipitaciones son del 99 por ciento.

Lluvias en Ciudad Obregón para hoy

¿A qué hora lloverá en Hermosillo este domingo 24 de agosto?

También de acuerdo con The Weather Channel, en Hermosillo, capital de Sonora, lloverá a las 19:00 horas y también a las 20:00 horas. La temperatura podrá variar entre los 25°C y los 30°C. La humedad que se registrará, según los pronósticos, es del 82 por ciento y las probabilidades de precipitaciones son del 60 por ciento.

Lluvias en Hermosillo para hoy

¿Cómo será el clima para mañana 25 de agosto de 2025?

De acuerdo con el SMN, se podrán esperar lluvias fuertes en Sonora con cielo medio nublado a nublado durante el día. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Ambiente fresco a templado durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui