Promesa de Ciudad Obregón apuesta por la música romántica antes que los narcocorridos

Ciudad Obregón, Sonora.- Los corridos son tradicionalmente un género musical, a través del cual se cuentan las hazañas o historias que narran ciertos acontecimientos de relevancia social, que a veces permean y generan controversia entre la opinión pública.

Anteriormente, los corridos enaltecían la participación de personajes en hechos históricos como la Revolución Mexicana. En los últimos tiempos, este género musical se ha hecho sumamente popular entre niños, adolescentes y jóvenes, debido a que abordan temas relacionados con personajes que se dedican a actividades ilícitas, generando gran fama, popularidad y ganancias para quienes los componen e interpretan.

Sin embargo, hay cantantes como Manuel de Jesús Martínez Corrales, conocido como el MJMC, que prefieren mantenerse al margen y deciden interpretar canciones relacionadas con el amor, las mujeres, la convivencia con los amigos o, en el más extremo de los casos, una que otra canción relacionada con el consumo de bebidas embriagantes.

Manuel de Jesús Martínez Corrales triunfa en la música sin cantar narcocorridos

Al respecto, el cantante y también licenciado en Educación destacó que los llamados narcocorridos, en cualquiera de sus vertientes (tumbados, arremangados, alterados, entre otros), pueden causar un efecto negativo entre los niños y adolescentes, debido a que carecen de la madurez para escucharlos y diferenciar lo positivo de lo negativo, ya que dichas composiciones hacen referencia a agresiones, violencia extrema y actos delictivos, además de relaciones con mujeres hermosas y derroche de dinero.

En los narcocorridos que se interpretan actualmente se habla de violencia, ajustes de cuentas de una manera muy cruda y quienes los interpretan y componen, se escudan en que ellos hablan y escriben sobre una realidad que se vive actualmente en la sociedad", afirmó el cantante.

Martínez Corrales, además de cantante, fue funcionario público, fungió como director del Instituto Cajemense de la Juventud, situación que lo llevó a conocer de cerca las necesidades y gustos de los jóvenes y considera que la música es una forma de educar y enviar un mensaje positivo a este sector de la población. "Yo prefiero andar de enamorado que de peleonero", afirmó el ganador de los Premios Atakate 2025 al cantante solista del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui