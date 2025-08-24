Sonora participa en encuentro de Secretariados de Seguridad; fortalecen coordinación con federación

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer la coordinación entre federación y estados en materia de seguridad, el Gobierno de Sonora participó en el Encuentro Nacional de Secretariados Ejecutivos Estatales de Seguridad Pública, realizado en la capital del país.

En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño y del Gobierno del Estado, el secretario de Seguridad Pública, Braulio Martínez Navarrete, refrendó el compromiso de la administración de trabajar de manera conjunta en estrategias que garanticen instituciones sólidas y fortalezcan la confianza ciudadana.

La reunión que tiene como objetivo reforzar los mecanismos de coordinación en materia de seguridad pública en las 32 entidades federativas fue encabezada por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco, quien reiteró la importancia de la colaboración interinstitucional y la correcta aplicación de los recursos federales para avanzar en la profesionalización de las corporaciones de seguridad.

La titular del Sesnsp hizo un llamado a trabajar en conjunto para lograr una mejor aplicación de los recursos y robustecer a las distintas instituciones que conforman los sistemas estatales de seguridad pública, con el fin de ofrecer resultados más eficaces y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Fuente: Tribuna del Yaqui