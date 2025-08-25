Álamos: Invierten 68 millones de pesos en caminos artesanales para comunidades guarijías

Comparta este artículo

Mesa del Seri, Álamos, Sonora.- En las comunidades guarijías de Mesa Colorada y Guajaray avanza la construcción de dos caminos artesanales, con una inversión de 68 millones de pesos, ejercidos de manera directa por sus habitantes.

Benito Armenta Ciriaco, gobernador tradicional de Guajaray, informó que estas obras forman parte de las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Guarijío, las cuales fueron planeadas en pleno acuerdo en reuniones de trabajo de las autoridades tradicionales del pueblo guarijío con el gobierno de México y de Sonora.

Armenta Ciriaco destacó que ambas obras son administradas, ejecutadas y supervisadas por un comité comunitario y generan ingresos directos para alrededor de 200 familias guarijías.

"Se contrata a la gente de nuestras comunidades, es un doble beneficio, ya que se nos paga y el resultado, que es el camino, nos queda a nosotros para poder tener mayor facilidad y rapidez en el acceso a los servicios de salud y en los traslados en general", subrayó. Agregó que también se soluciona el problema de incomunicación que en época de lluvias llegan a padecer.

Los gobernadores tradicionales estamos trabajando muy coordinados con el Gobierno Federal y Estatal; en consenso general de autoridades y pueblo Guarijío, hemos definido las acciones que necesitan nuestras comunidades, las de mayor prioridad, y así es como hemos ido avanzando en los acuerdos plasmados en nuestro Plan de Justicia”, reiteró.

Por su parte, el gobernador tradicional de Mesa Colorada, Raúl Enríquez Cautivo, resaltó que los beneficios del Plan de Justicia son palpables, con acciones históricas como los caminos artesanales, que nosotros estamos administrando y construyendo.

Los integrantes de la comunidad guarijía construyen los caminos artesanales

Fuente: Tribuna del Yaqui