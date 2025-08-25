Ciudad Obregón: Universidad Tecmilenio invita a carrera pedestre Tecmi-Run 2025

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Universidad Tecmilenio en Ciudad Obregón convoca a la ciudadanía en general a participar en la quinta edición de su tradicional carrera pedestre denominada 'Tecmi-Run Sur Sonora 2025', la cual se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre y se espera la participación de entre 450 y 500 corredores.

Iram Lobo, coordinador de vivencia estudiantil de dicha institución, destacó que la justa deportiva contará con las modalidades de cinco y tres kilómetros; se abre la convocatoria para las categorías infantil, juvenil y máster. Agregó que, en el caso de las categorías juvenil y máster, los primeros tres lugares de cada modalidad se harán acreedores a diferentes premios en efectivo que van de los 500 a mil 500 pesos en efectivo.

Dio a conocer que el costo de la inscripción es de 150 pesos con derecho a una playera alusiva a la justa deportiva y comentó que los interesados pueden obtener mayor información en las redes sociales de la institución. Iram Lobo comentó que la carrera es un evento que se realiza en coordinación con diferentes dependencias del Ayuntamiento de Cajeme; tal es el caso del Instituto del Deporte y el Instituto Cajemense de la Juventud, entre otros organismos.

Fuente: Tribuna del Yaqui