Clima en Hermosillo HOY 25 de agosto: Pronostican calor extremo y TORMENTAS en la tarde

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora inicia la semana con condiciones contrastantes. Este lunes 25 de agosto, Hermosillo registrará temperaturas elevadas que alcanzarán los 38°C como máxima, mientras que durante la noche se espera que los termómetros bajen ligeramente hasta los 27 grados. Asimismo, se prevén fuertes lluvias en diferentes regiones de la ciudad. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el cielo se mantendrá despejado, con valores que rondarán los 26 a 30 grados, sensación térmica superior y humedad cercana al 84 por ciento. La visibilidad será óptima y el viento apenas alcanzará ráfagas suaves del este, lo que generará un amanecer caluroso y sin lluvias significativas.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

El índice UV será bajo en las primeras horas, pero conforme avance el día alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda precaución ante la exposición solar prolongada. Hacia el mediodía, el ambiente se tornará más sofocante. El pronóstico señala cielos con nubes dispersas y temperaturas entre 33 y 36°C, con una sensación térmica cercana a los 39. En este periodo, el índice UV llegará a niveles extremos, por lo que se aconseja utilizar protección solar.

Los vientos, provenientes del suroeste y oeste, serán variables aunque de baja intensidad. En cuanto a las probabilidades de lluvia, se mantienen bajas hasta la primera parte de la tarde, pero irán aumentando conforme avanza la jornada. Durante la tarde, Hermosillo podría experimentar cambios más drásticos en las condiciones atmosféricas. El pronóstico marca un 30 por ciento de probabilidad de tormentas alrededor de las 17:00 horas, acompañadas de ligeras precipitaciones y descargas eléctricas.

Las temperaturas bajarán ligeramente a los 32 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá alrededor de 36. El cielo estará mayormente nublado y los vientos del suroeste podrían intensificarse de manera moderada. La noche continuará con inestabilidad en la zona. Hacia las 20:00 horas se prevé un nuevo episodio de tormenta, con hasta un 30 por ciento de probabilidad de lluvia acumulada cercana a 5 milímetros (mm), lo que podría refrescar el ambiente nocturno.

En este periodo, el termómetro descenderá a los 27 grados, con sensación térmica de 31. Los vientos se orientarán hacia el norte con rachas moderadas, generando un ambiente más fresco respecto a la tarde. Finalmente, en la madrugada del martes se espera una ligera mejoría. El cielo estará parcialmente despejado, con temperaturas mínimas de 26 a 27 grados y humedad elevada. El pronóstico señala que las lluvias disminuirán y se prevé estabilidad atmosférica hacia el inicio de la jornada siguiente.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel