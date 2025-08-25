Clima en Sonora hoy en la NOCHE: Alertan por LLUVIAS FUERTES; pronostican tormentas toda la semana

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Para este lunes 25 de agosto de 2025 en la noche, las autoridades climatológicas están pronosticando lluvias fuertes a puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Así que si tienes planes para hoy por la noche, TRIBUNA tiene el pronóstico completo del clima para ti. Aquí lo que señalan las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que las precipitaciones no te sorprendan.

De acuerdo con el boletín vespertino del SMN, el monzón mexicano se combinará con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica que ocasionará lluvias fuertes en Sonora. De las 18:00 horas a las 21:00 horas, las regiones norte, centro y costa de la entidad podrán registrar lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, en la región noroeste, este y sur de Sonora se podrán registrar chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas. Además, el Meteorológico Nacional está pronosticando vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El clima para hoy en la noche

Pronostican lluvia para todo Sonora

Por su parte, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó mediante un boletín que esta semana continuará el pronóstico de lluvias en gran parte del territorio estatal. "El monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura y una divergencia, ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 70 milímetros), acompañadas de rachas de viento superiores a 60 km/h, principalmente en el sur, centro-oriente y noroeste de la entidad, sobre todo durante las tardes y noches", señaló.

También se mencionó que el acercamiento de un nuevo sistema tropical en aguas del océano Pacífico provocará desprendimientos nubosos a partir del martes, lo que reforzará la probabilidad de lluvias intensas (superiores a 75 mm) en todo el estado. Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, hizo un llamado a la población a mantener medidas preventivas, tanto por la posibilidad de lluvias y vientos intensos como por las altas temperaturas.

Fuerte: Tribuna del Yaqui