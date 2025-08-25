Clima Sonora HOY 25 de agosto: Altas temperaturas y lluvias fuertes en varios municipios

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 25 de agosto de 2025 arranca en Sonora con un contraste marcado: el calor extremo típico de la región se combinará con lluvias intensas hacia la tarde y noche, un escenario que ya se ha vuelto habitual en esta temporada de verano. Para que tomes precauciones y nada interrumpa tus actividades, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana de este lunes se espera un ambiente mayormente soleado en gran parte del estado, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 33°C en las primeras horas del día. Aunque el amanecer llega con cielo despejado, la sensación térmica será más elevada debido a la humedad, alcanzando hasta 35°C en municipios como Hermosillo y Cajeme.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

La radiación solar será intensa desde las 9:00 de la mañana, con un índice de rayos ultravioleta (UV) muy alto que obliga a extremar precauciones, especialmente para quienes trabajen al aire libre. Hacia la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. En ciudades del centro y sur del estado, como Guaymas, Hermosillo y Navojoa, las temperaturas podrían superar los 40°C, mientras que en la zona desértica del norte podrían acercarse a los 45°C.

Sin embargo, no solo el calor marcará la jornada: la inestabilidad atmosférica asociada al monzón mexicano traerá consigo nublados parciales y un aumento en la probabilidad de lluvias. De acuerdo con el SMN y Conagua, se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintos puntos del estado. Las autoridades piden a la población extremar precauciones.

Por la noche, la situación cambiará drásticamente. El pronóstico indica lluvias intensas en varios municipios, especialmente en la región serrana y en sectores del sur del estado. En Hermosillo, por ejemplo, se esperan tormentas con rachas de viento que podrían superar los 30 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos en zonas urbanas. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 27 °C, aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada por la humedad.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)