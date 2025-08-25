Durazo confirma reubicación del complejo multifamiliar del Programa de Vivienda para el Bienestar

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la reubicación de la construcción del complejo multifamiliar del Programa de Vivienda para el Bienestar en Hermosillo. En su declaración, el gobernador de Sonora señaló que tienen diferentes predios en distintos puntos de la ciudad para desarrollar la primera etapa de construcción de viviendas para familias y jóvenes por parte de la presidencia de la República.

"Ya tenemos predios alternativos; afortunadamente no teníamos compromiso sobre ese predio; en realidad ahí se nos empalmó una reunión porque ese predio tenía un destino distinto y por eso se facilitó", dijo. Añadió el gobernador de Sonora que los argumentos de los manifestantes fueron válidos desde su perspectiva, pero que no van con la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación en la sectorización de la población.

Creo también que algunos de los argumentos de los vecinos son válidos y los argumentos de los propietarios no tanto, porque la plusvalía no es una preocupación que tengamos desde el gobierno del estado", expresó.

El gobernador confirmó que ya se tiene otro predio

Manifestaciones de los vecinos

Después de anunciarse la construcción de la obra, vecinos del poniente de Hermosillo se manifestaron durante tres días en las inmediaciones del estadio de béisbol Fernando Valenzuela, en rechazo de la obra.

El mandatario, acompañado de su gabinete, hizo el arranque simbólico de la obra, que se ubicaría a finales del bulevar Luis Donaldo Colosio la semana pasada, por lo que no tardaron las manifestaciones en contra. Ahora, se analizará en estos días la reubicación de la obra para darla a conocer a los beneficiarios.

Cifra

10 mil familias aproximadamente viven en el sector de poniente de la ciudad, en residenciales de exclusividad, que varían en precios las viviendas entre los cuatro a los 14 millones de pesos sobre el Colosio final.

Cifra

1200 casas son las que contempla el complejo multifamiliar del Plan Nacional de Vivienda en Hermosillo.

