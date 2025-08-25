Etchojoa también regresará los alcoholímetros para reducir accidentes vehiculares

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Tras el repunte de accidentes vehiculares, donde algunos de ellos han terminado en tragedia, la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Etchojoa anunció que implementarán el operativo de alcoholímetros.

De acuerdo a los informes por parte de la Secretaría de Salud Pública, al menos seis personas han sido hospitalizadas en lo que va del año, tras sufrir algún percance vial en el municipio de Etchojoa, lo cual representa un aumento del 200 por ciento, comparado con el año pasado.

El operativo

Pedro Valenzuela Villegas, comisario de Seguridad Pública, reveló que, tras un acuerdo por parte de los integrantes de la Mesa de Seguridad Regional, se acordó instalar un filtro de alcoholimetría en la cabecera municipal de Etchojoa para reducir los accidentes entre automovilistas a causa del abuso del alcohol.

Para el mes que entra, yo creo que vamos a empezar con los operativos de alcoholimetría, pero primero vamos a iniciar con un volanteo para informar a la gente, concientizarlos sobre estos operativos… En la mayoría de los accidentes está involucrado el abuso de las bebidas embriagantes, principalmente en el trascurso de los caminos hacia los balnearios y playas, por lo que la intención de las autoridades es bajar estos índices", puntualizó.

Se afirmó que, durante la instalación de los alcoholímetros, se contará con la presencia de representantes del Ministerio Público, médicos legistas, Derechos Humanos, así como miembros de la Mesa de Seguridad Regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui