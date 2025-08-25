Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme piden apoyo a la comunidad para su actividad

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Para poder seguir con su labor de buscar a personas desaparecidas, el colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme ha hecho un llamado de ayuda a la comunidad.

Sinthya Gutiérrez, líder y vocera del colectivo, dijo que la ayuda la puede hacer la comunidad donando artículos como agua embotellada, suero, guantes de látex, repelente para mosquitos, gel antibacterial, toallitas húmedas y protector solar, principalmente.

Manifestó que estos artículos son muy necesarios para realizar las tareas de búsqueda, máxime con las temperaturas extremas que se registran durante la temporada de verano, por lo que el agua y los sueros son de vital importancia para las buscadoras.

Puso a disposición el número 622 118-40-18 para aquellas personas que deseen ayudar, a quienes de antemano les dio su agradecimiento, "y que sepan que con su ayuda están contribuyendo a esta extenuante labor de buscar a aquellas personas desaparecidas, a quienes sus familias siguen esperando en casa, o al menos tener sus restos".

Fuente: Tribuna del Yaqui