Hackeo al Ayuntamiento de Cajeme: Ciberdelincuentes pedían 150 mil dólares; Lamarque afirma que no pagarán

Ciberdelincuentes hackearon el sistema del Ayuntamiento de Cajeme Internet

Ciudad Obregón, Sonora.- Los ciberdelincuentes que atacaron los servidores del Ayuntamiento de Cajeme la semana pasada pedían 150 mil dólares como rescate de la supuesta información que lograron sustraer del sistema informático de la comuna. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, quien explicó que el ataque cibernético no se trató de un hackeo, sino de un secuestro de datos e información, razón por la cual quedó bloqueado el sistema y quedaron suspendidos los pagos de impuestos y servicios.

"Los que hicieron esto, no van a salirse con la suya; tengo entendido que estaban pidiendo 150 mil dólares para el rescate, eso me comentaron, pero no les vamos a dar ni un peso porque tenemos la información protegida", indicó el edil cajemense. El alcalde destacó que, para recuperar la información, se tendrán que rentar algunos servidores por un periodo de dos meses, para ir descargando la información de las diferentes dependencias en estos equipos, empezando con el área de tesorería municipal.

Explicó que para recuperar la información que aún se encuentra secuestrada, bastaba con reiniciar los sitiadores; sin embargo, como el municipio interpuso la denuncia correspondiente de la policía cibernética, no se puede recurrir a dichas acciones, porque la autoridad requiere de la evidencia para darle curso a las investigaciones.

Son ataques cibernéticos con fines de secuestro para cobrar rescate, pero vamos bien; los servidores están secuestrados, está bloqueada la información, pero la tenemos. Teníamos dos opciones, reiniciar los servidores o rentar equipos y descargar la información", destacó.

"Vamos a rentar los servidores y vamos a cargar a esos servidores con toda la información del Ayuntamiento; hoy vamos a iniciar con la que corresponde a tesorería, que es la más urgente, y yo espero que mañana o a más tardar pasado mañana todo el ayuntamiento quede normalizado", subrayó el alcalde de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui