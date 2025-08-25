Julio César Chávez Jr. recupera su libertad, hackean al Ayuntamiento de Cajeme y más en Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si este fin de semana dejaste de lado tu celular y buscas iniciar la semana informado, quédate a leer la siguiente nota, porque TRIBUNA te comparte la mejor información. Sin duda alguna, este lunes 25 de agosto ha sido un día bastante ajetreado en cuestiones noticiosas y unas de las más relevantes es que el boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., recuperó su libertad luego de una semana detenido en Hermosillo.

Hackean sistema del Ayuntamiento de Cajeme

El Ayuntamiento de Cajeme informó que su sistema informático institucional fue objeto de un ataque cibernético que afectó el funcionamiento de diversos servicios digitales.

Hermosillenses toman calles para exigir un alto a apagones

Para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cese los apagones de energía en la ciudad, la Unión de Usuarios llevó a cabo una marcha que generó gran respuesta ciudadana.

Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso

El boxeador Julio César Chávez Carrasco fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada por el juez Federal, Enrique Hernández Miranda. Después de la audiencia, el abogado del nacido en Culiacán confirmó que su cliente llevará su proceso en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas restrictivas.

