Mercado Municipal de Hermosillo abrirá hasta concluir revisiones y garantizar seguridad

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Mercado Municipal Número 1 'José María Pino Suárez' de Hermosillo continúa en proceso de adecuación con la instalación de equipos, mobiliario y sistemas de seguridad que permitirán a los locatarios iniciar operaciones en las próximas semanas.

María Auxiliadora Ung, secretaria de la Unión de Locatarios, mencionó que la mayoría de los comerciantes ya colocaron estufas, vitrinas, extractores y condensadores, de acuerdo con el giro de cada negocio.

"El inmueble aún permanece cerrado mientras autoridades y contratistas concluyen la colocación del sistema contra incendios y corrigen detalles eléctricos, trabajos indispensables para garantizar la seguridad tanto de clientes como de vendedores", explicó.

Recalcó que esos son pendientes por parte del contratista y espera que sean subsanados lo más pronto posible para que puedan ingresar los más de 70 locatarios al mismo tiempo. "Los comerciantes confiamos en que la apertura se realice de manera simultánea una vez que se entreguen todas las condiciones para operar con seguridad", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui