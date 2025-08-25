Pronóstico del clima en Sonora: Advierten LLUVIAS en Ciudad Obregón HOY 25 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si este primer día hábil de la semana tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. ¡Toma nota! Pues este lunes 25 de agosto de 2025 se prevén fuertes lluvias durante la mañana, tarde y noche. Aquí todos los detalles.

Pronóstico del tiempo para Ciudad Obregón hoy: Altas temperaturas y tormentas

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se registra un ambiente mayormente nublado con 26°C, aunque la sensación térmica alcanzó los 29°C. La humedad se mantiene en un 83 por ciento y el viento sopla de manera ligera desde el este, lo que provoca que la percepción del calor sea aún más intensa. Desde las 05:00 horas, hay presencia de lluvias ligeras en la región.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 33 grados, y con una sensación cercana a los 35 grados. Las lluvias pararán. Durante la tarde, el panorama se torna más caluroso para la población. El termómetro ascenderá hasta los 36 y 37°C, acompañado de nubosidad intermitente y una probabilidad de lluvia ligera cercana al 24 por ciento.

Aunque las precipitaciones no serán significativas, podrían presentarse lloviznas en algunos sectores. El índice UV alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda extremar precauciones ante la exposición solar, utilizando bloqueador y evitando actividades prolongadas al aire libre. La sensación térmica, por su parte, podría superar los 39°C, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor.

Al llegar la noche, el clima dará un ligero respiro. La temperatura descenderá a los 29°C, con cielo despejado en la mayor parte de la región. Sin embargo, hacia la medianoche, no se descartan tormentas aisladas que podrían traer lluvias moderadas, con una probabilidad cercana al 30 por ciento. El ambiente se mantendrá bochornoso, con humedad alta y sensación térmica alrededor de los 33 grados, lo que hará que el calor persista incluso después de la caída del sol.

La recomendación para la población es mantenerse hidratada, protegerse del sol y tomar precauciones ante posibles cambios repentinos en el clima.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel